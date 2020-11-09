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Det finnes en bedre måte å våkne på
Under den nordiske vinteren er det mørkt når vi våkner og mørkt når vi kommer hjem. Det kan føles unaturlig å våkne til en ringende vekkerklokke i mørket. Det er ikke rart at vi blir stresset og i dårlig humør. Med Philips WakeUp Lights våkner du gradvis av et lys som blir langsomt sterkere, fra myk gryningsrød via varm oransje til klargul, akkurat som en ekte soloppgang! Denne modellen har fem vekkingslyder som avslutter vekkingen når rommet har blitt fylt av lys. Du våkner av deg selv, mer uthvilt og mindre stresset. Belønnet med designprisen iF Product Design Award (2013).
Våkne gradvis med soloppgangssimulering
Fem naturlige lyder
FM-radio og leselampe
Ett trykk for snooze-funksjon
Inspirert av naturens soloppgang øker lyset gradvis i løpet av 30 minutter fra en myk morgenrød farge via oransje helt til rommet er fylt med klart, gult lys. Denne prosessen med å endre et økende lys stimulerer kroppen din slik at den våkner på en naturlig måte. Når lyset har fylt rommet, vil den naturlige lyden du valgte, fullføre oppvåkningsopplevelsen og gjøre deg klar for dagen som kommer.
Naturlyder spilles ved tidspunktet du har valgt å våkne, for å gjøre oppvåkningsopplevelsen komplett og sikre at du våkner. Volumet til den valgte lyden stiger gradvis til valgt nivå på ett og et halvt minutt. Du kan velge blant fem naturlyder: fugler i skogen, Buddha, yoga, bølger på havet og nepalske syngeboller.
Lytt til radioprogrammet du liker best, når du våkner.
Priser
4.1
av 5
802
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Audolini
09/11/2020
Norge
Nydelig vekkerklokke
Har lenge ønsket å få testet wake up light, også med tanke på lysterapi delen ved den. Liker designet på klokken godt, at skjermen til klokka er sømløs med lyset. Enkelt apparat å bruke. God lyd på vekkerklokken og mulighet for veldig skarpt lys. Liker simulasjonen av både «solnedgang» og «soloppgang». Fine toner i lyset som gjør at det føles autentisk. Veldig deilig på vinterstid med ekstra lys. Liker vekkerlydene man kan velge, behagelige for ørene. Veldig pluss at både lys og lys begynner svakt, for å så øke. Man kan også bestemme selv hvor høyt lyden skal gå, samt hvor sterkt lyset skal bli. Bittelite minus da radioen er FM og ikke DAB. Men alt i alt veldig fornøyd - ei venninne har nylig kjøpt lik etter anbefaling herfra!
Fordeler
Brukervennlig. Godt lys og lyd. Ypperlig til vintertid.
Ulemper
FM og ikke DAB
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2019-10-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2019-10-09
Huldra70
07/11/2020
Norge
Lett å forstå
Dette produktet overrasket meg. Det var lett å våkne til dette lyset. Stilling av både klokke og alarm er utrolig enkelt. Anbefales på det varmeste.
Fordeler
Behagelig oppvåkning
Ulemper
Tar litt plass
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2020-10-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2020-10-07
Angelvik
04/11/2020
Norge
Veldig fornøyd
Bruker den på soverom til min datter som sliter litt med å våkne når det er enda mørk ute. Hun våkne nå veldig lett og hun selv liker den lys. Jeg anbefale den spesielt hvis du sliter med å våkne tidlig på morgen i høst og vintertiden.
Fordeler
Fine lyder på alarm
Ulemper
Ikke Dab
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2020-10-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Bruksdato 2020-10-04