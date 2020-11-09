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Utgått

Wake-up Light - hjelper deg å våkne mer behagelig

HF3520/01

4.1

| (802) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

1 pris

Det finnes en bedre måte å våkne på

Under den nordiske vinteren er det mørkt når vi våkner og mørkt når vi kommer hjem. Det kan føles unaturlig å våkne til en ringende vekkerklokke i mørket. Det er ikke rart at vi blir stresset og i dårlig humør. Med Philips WakeUp Lights våkner du gradvis av et lys som blir langsomt sterkere, fra myk gryningsrød via varm oransje til klargul, akkurat som en ekte soloppgang! Denne modellen har fem vekkingslyder som avslutter vekkingen når rommet har blitt fylt av lys. Du våkner av deg selv, mer uthvilt og mindre stresset. Belønnet med designprisen iF Product Design Award (2013).

Se alle fordeler

Wake-up Light - en farget soloppgang

Det finnes en bedre måte å våkne på

  • Våkne gradvis med soloppgangssimulering

  • Fem naturlige lyder

  • FM-radio og leselampe

  • Ett trykk for snooze-funksjon

Simulering av farget soloppgang vekker deg naturlig

Simulering av farget soloppgang vekker deg naturlig

Inspirert av naturens soloppgang øker lyset gradvis i løpet av 30 minutter fra en myk morgenrød farge via oransje helt til rommet er fylt med klart, gult lys. Denne prosessen med å endre et økende lys stimulerer kroppen din slik at den våkner på en naturlig måte. Når lyset har fylt rommet, vil den naturlige lyden du valgte, fullføre oppvåkningsopplevelsen og gjøre deg klar for dagen som kommer.

Velg blant fem forskjellige naturlige vekkelyder

Velg blant fem forskjellige naturlige vekkelyder

Naturlyder spilles ved tidspunktet du har valgt å våkne, for å gjøre oppvåkningsopplevelsen komplett og sikre at du våkner. Volumet til den valgte lyden stiger gradvis til valgt nivå på ett og et halvt minutt. Du kan velge blant fem naturlyder: fugler i skogen, Buddha, yoga, bølger på havet og nepalske syngeboller.

FM-radioen gjør at du kan våkne med favorittprogrammet ditt på radio

FM-radioen gjør at du kan våkne med favorittprogrammet ditt på radio

Lytt til radioprogrammet du liker best, når du våkner.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

802

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

09/11/2020

Norge

Norge

Nydelig vekkerklokke

Har lenge ønsket å få testet wake up light, også med tanke på lysterapi delen ved den. Liker designet på klokken godt, at skjermen til klokka er sømløs med lyset. Enkelt apparat å bruke. God lyd på vekkerklokken og mulighet for veldig skarpt lys. Liker simulasjonen av både «solnedgang» og «soloppgang». Fine toner i lyset som gjør at det føles autentisk. Veldig deilig på vinterstid med ekstra lys. Liker vekkerlydene man kan velge, behagelige for ørene. Veldig pluss at både lys og lys begynner svakt, for å så øke. Man kan også bestemme selv hvor høyt lyden skal gå, samt hvor sterkt lyset skal bli. Bittelite minus da radioen er FM og ikke DAB. Men alt i alt veldig fornøyd - ei venninne har nylig kjøpt lik etter anbefaling herfra!

Fordeler

Brukervennlig. Godt lys og lyd. Ypperlig til vintertid.

Ulemper

FM og ikke DAB

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2019-10-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2019-10-09

07/11/2020

Norge

Norge

Lett å forstå

Dette produktet overrasket meg. Det var lett å våkne til dette lyset. Stilling av både klokke og alarm er utrolig enkelt. Anbefales på det varmeste.

Fordeler

Behagelig oppvåkning

Ulemper

Tar litt plass

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2020-10-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2020-10-07

04/11/2020

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Bruker den på soverom til min datter som sliter litt med å våkne når det er enda mørk ute. Hun våkne nå veldig lett og hun selv liker den lys. Jeg anbefale den spesielt hvis du sliter med å våkne tidlig på morgen i høst og vintertiden.

Fordeler

Fine lyder på alarm

Ulemper

Ikke Dab

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2020-10-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Bruksdato 2020-10-04

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