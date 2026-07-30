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Ny
Presis og allsidig styling
Opplev allsidig, nøyaktig hårklipping med 28 lengdeinnstillinger og selvslipende kniver som forblir skarpe etter hver bruk. Få definerte, konsekvente resultater hjemme.
Selvslipende stålblader
28 lengdeinnstillinger
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Lag din egen stil med 28 lengdeinnstillinger i nøyaktige trinn på 1 mm. Tre justerbare kammer fra 2 mm til 28 mm gir deg full kontroll for enhver stil. Og hvis du tar av kammen, får du en ren klipp på 0,5 mm. Trygg, personlig pleie gjort enkelt.
Få en perfekt klipp med 41 mm selvslipende kniver i stål, laget for langvarig ytelse
Få en jevn hårklipp fra start til slutt. Trim and Flow-kammen er utformet for å holde håret i bevegelse og forhindre tilstopping, slik at hårklipperen kan bevege seg uten problemer. Den hjelper deg med å opprettholde jevn kontroll og oppnå din ideelle stil uten avbrudd.
4.1
av 5
911
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Sivemor
30/07/2026
Norge
Stille hårklipper
Maskina klipper stille å lett, ei klippa gutt helt snaukort, berre kosa seg han Så Klippa ei potty kort bob på jente, ho sei bli vel mye å klipp nakken, nei du er allt snauet opp! Hjelp sa ho😄 måtte nå oxo finpusse allt de korte. Kjempesøt☺️
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2026-07-28
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2026-07-28
Sivemor
30/07/2026
Norge
Hårklipper
Super klipper når en kjent me den. Ei klipper gutter, jenter å damer. De er nå klippe opp kort, å snaukort nakke, side å helt kort opp me.. Ei ble nett helt oppsnauet selv med den herlige klipper.
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm
Date of Use 2026-06-10
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm
Date of Use 2026-06-10
Xylipon
09/08/2025
Norge
Bekreftet kjøper
9000 er en flott hårklipper.
Klipperen fungerer fint. Den oppleves behagelig i bruk, og kan anbefales for de som ønsker deg en slik. Den er flere hakk bedre enn den som vi hadde tidligere 7000 serien. Det er også en god klipper, men 9000 er bedre. Klipperen er også ganske stillegående.
Fordeler
God klipper og ganske stillegående.
Ulemper
Følger ikke med veske til produktet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2024-07-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2024-07-09
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