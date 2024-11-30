ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien
  • Allsidig trimming for hele familien

Ny

Hair ClipperSeries 5000

HC5733/15

4.1

| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Allsidig trimming for hele familien

Gi deg selv eller dine kjære en nøyaktig hårklipp med Philips Hair Clipper 5000. Kniver som holder seg skarpe, gir glatte og jevne resultater, mens kraftig trådløs ytelse gjør at du kan trimme på en komfortabel og trygg måte.

Se alle fordeler

Få en perfekt og jevn hårklipp hjemme

Allsidig trimming for hele familien

  • Selvslipende stålblader

  • 16 lengdeinnstillinger

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Tilpass utseendet ditt med 16 justerbare lengder

Tilpass utseendet ditt med 16 justerbare lengder

Med 16 nøyaktige lengdeinnstillinger i trinn på 2 mm hjelper denne hårklipperen deg med å oppnå konsekvent og enkel hårklipping hjemme. To justerbare kammer, fra 3 mm til 28 mm, i tillegg til en 2 mm presisjonskam, gir deg fleksibilitet til å forme stilen du ønsker. Og når du vil ha en tett klipp, tar du bare av kammen for en ren 0,5 mm hårklipp.

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Maksimal presisjon med langvarig ytelse

Få en perfekt klipp med 41 mm selvslipende kniver i stål, laget for langvarig ytelse

For en jevn og enkel klipp hjemme

For en jevn og enkel klipp hjemme

Få en jevn hårklipp fra start til slutt. Trim and Flow-kammen er utformet for å holde håret i bevegelse og forhindre tilstopping, slik at hårklipperen kan bevege seg uten problemer. Den hjelper deg med å opprettholde jevn kontroll og oppnå din ideelle stil uten avbrudd.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordeler

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordeler

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøp.