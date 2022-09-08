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Utgått
FM32FD175D/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
32 GB
Motion Edition 3.2
Dobbeltpakning
En behagelig LED-indikator viser at stasjonen er riktig koblet til og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av filer til eller fra minnet.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
Velg en moderne farge: gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn eller elektrisk blå for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
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