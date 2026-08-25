ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

USB-powerbank

Støtte

USB-powerbank

DLP1810CB/00

USB-powerbank

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Dokumentasjon for batterileverandør

  • PDF fil, 684 kB
  • 25 August 2026

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 263.1 kB
  • 29 August 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne