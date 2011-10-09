Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Beskyttelse og antisklibelegg
Denne gummivesken gir beskyttelse til hoveddelen, hjørnene og fremsiden på din iPad, med et krystallklart vindu som din iPad kan titte gjennom. Få et bedre grep samtidig som du har full tilgang til alle iPad-kontrollene og dokkingkontaktene.
for iPad
Denne vesken er laget av myk silikon som gir et gripelag på spilleren, samtidig som den også beskytter enheten mot normal slitasje.
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.
Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.