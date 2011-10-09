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Utgått

Hybrid-veske

DLN1718/10

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Beskyttelse og antisklibelegg

Denne gummivesken gir beskyttelse til hoveddelen, hjørnene og fremsiden på din iPad, med et krystallklart vindu som din iPad kan titte gjennom. Få et bedre grep samtidig som du har full tilgang til alle iPad-kontrollene og dokkingkontaktene.

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i én slank veske

Beskyttelse og antisklibelegg

  • for iPad

Silikon gir grep og beskyttelse

Denne vesken er laget av myk silikon som gir et gripelag på spilleren, samtidig som den også beskytter enheten mot normal slitasje.

Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten

Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.

Full iPad-funksjonalitet med beskyttelse

Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 519.7 kB
  • 8 December 2023

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