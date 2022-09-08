Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DLC5203U/00
Førsteklasses flettet USB-A-til-Micro-kabel
Fungerer med din eksisterende USB-vegglader eller -billader med mikro-USB-kontakt. Det er en god reservekabel å ha!
Synkroniser og lad
1 meter / 3,2 fot
Svart flettet kabel
Kevlar er lagt til ladekabelen for forsterket kabelstyrke
Ladekabel spenningstestet over 10 000 ganger for krevende bruk
Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet
Anmeldelser