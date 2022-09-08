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Utgått
DLC3106T/00
3-i-1-kabel
Mikro USB-, USB-C- og Lightning-kontakt i én. Du trenger bare denne kabelen til alle mobile enheter.
Synkroniser og lad
2 m
En god ekstra Apple Lightning-kabel
Den medfølgende 30-pinner-til-USB-kabelen er nødvendig for å synkronisere iPhone eller iPod med iTunes, og for lading via datamaskinen eller USB-laderen. Ta den med deg, ha den ved skrivebordet, eller bytt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.
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