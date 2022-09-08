En god ekstrakabel som er praktisk å ha i bakhånd

Den medfølgende 30-pinner-til-USB-kabelen er nødvendig for å synkronisere iPhone eller iPod med iTunes, og for lading via datamaskinen eller USB-laderen. Ta den med deg, ha den ved skrivebordet, eller bytt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.