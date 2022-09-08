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Utgått

USB-C-til-Lightning-kabel

DLC3106L/00

USB-C-til-Lightning-kabel

Koble din iPhone til en Macbook for å synkronisere musikk, apper, bilder, oppdateringer med mer. Lad opp enheten når den er tilkoblet. Den fungerer også med USB-C-veggladeren eller den automatiske laderen. Dette er en veldig praktisk ekstra kabel!

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USB-C-til-Lightning-kabel

  • Synkroniser og lad

  • 2 m

Fungerer med din nåværende USB-lader i veggen eller bilen

Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.

USB-type-C-kontakt for hurtiglading

USB-type-C-kontakt for hurtiglading med de nyeste type C-kompatible enhetene

En god ekstra Apple Lightning-kabel

En god ekstra Apple Lightning-kabel

Tekniske spesifikasjoner

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