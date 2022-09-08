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Utgått
DLC3104T/00
3-i-1-kabel
Mikro USB-, USB-C- og Lightning-kontakt i én. Du trenger bare denne kabelen til alle mobile enheter.
Synkroniser og lad
1,2 m
Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.
En god ekstra Apple Lightning-kabel
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