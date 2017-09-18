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Utgått
Nyt musikk fra iPod/iPhone/iPad med utmerket lyd
Gled deg over utmerket lyd fra dette store Philips-dokkingsystemet som omfatter et 2.1-høyttalersystem, en kraftig innebygd subwoofer og en effekt på 120 W. På toppen av den elegante og unike høyttaleren er en lett tilgjengelig dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
Unik tårndesign som passer til din livsstil.
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4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 sistema docking
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 Station d'accueil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 dockinggeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC5070 dockinggeluidssysteem