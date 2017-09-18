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Utgått

lydanlegg med dokkingstasjon

DC5070/10

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Nyt musikk fra iPod/iPhone/iPad med utmerket lyd

Gled deg over utmerket lyd fra dette store Philips-dokkingsystemet som omfatter et 2.1-høyttalersystem, en kraftig innebygd subwoofer og en effekt på 120 W. På toppen av den elegante og unike høyttaleren er en lett tilgjengelig dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad.

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Lidenskap for lyd

Nyt musikk fra iPod/iPhone/iPad med utmerket lyd

  • Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

120 W RMS total utgangseffekt

120 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Unik tårndesign som passer til din livsstil

Unik tårndesign som passer til din livsstil.

Én fjernkontroll for systemet og iPoden

Én fjernkontroll for systemet og iPoden

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 sistema docking

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 Station d'accueil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 dockinggeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC5070 dockinggeluidssysteem

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