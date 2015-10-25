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Utgått

CarStudioLydsystem for bil

CEM2250/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Opplev levende musikk i bilen

Hør på musikk fra iPhone/iPod, CD eller USB-enheter med Philips' lydsystem for bil. Få kraftig bass med MAX Sound.

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Lidenskap for lyd

Opplev levende musikk i bilen

  • For iPod og iPhone

  • USB

  • CD

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

Super støtbeskyttelse for jevn musikknytelse

Lyd ut for ekstra forsterker

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

25/10/2015

France

France

Vraiment un très bon autoradio !!

Philips c'est surpassé avec ce CEM 2250 y a juste je dirai pour la radio que ce n'est pas ça!! et en plus juste la FM car ne capte pas si bien que ça! Mais je dirai qu'à part cette petite lacune !! Le reste est vraiment super (la clé USB, la prise jack sur la façade pour un MP3 ou téléphone mobile et iphone et un très bon lecteur CD !! qui la je dirai ne saute pas!! car et la je pense pas être le seul à le dire ? beaucoup d'autres poste ? on la fâcheuse manie que leurs CD saute à tous bout de champ; dans des nids de poule sur la route!! ou tous simplement nos chères dos d'âne, et la vous m'avez compris je pense ?)Et surtout surtout la!! Un super son CANON !! Propulsé par un bouton MAX SOUND ou DBB!! et pas mal de réglage pour d'autres son ! tous simplement par présélection d'équaliser (pop,rock, techno, classic et j'en passe) J'en souhaitez un comme ça ? Et Philips la fait! Bravo!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture

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