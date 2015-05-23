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Utgått

Lyd- og bildesystem for bil

CED1900BT/12

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Se på musikkvideoer i bilen

Philips CED1900BT har 6,2" fargeskjerm for avspilling av videoer og bilder, slik at du får den ultimate underholdningsopplevelsen i bilen. Du kan glede deg over film og musikk fra flere kilder, samtidig som du aldri går glipp av en samtale, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren.

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Lidenskap for lyd

Se på musikkvideoer i bilen

  • 15,7 cm (6,2") berøringsskjerm

  • Bluetooth

Innebygd Bluetooth-mottaker for ringing og musikk-streaming

Innebygd Bluetooth-mottaker for ringing og musikk-streaming

Den håndfrie Bluetooth-funksjonen lar deg bruke mobiltelefonen trygt mens du kjører, og du trenger ikke å gå glipp av noen viktige anrop. Med den innebygde Bluetooth®-mottakeren kan du også enkelt streame musikkfiler fra telefonen til bilens underholdningssystem.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Lyd ut for ekstra forsterker

Tekniske spesifikasjoner

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4.0

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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