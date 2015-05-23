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Utgått
Se på musikkvideoer i bilen
Philips CED1900BT har 6,2" fargeskjerm for avspilling av videoer og bilder, slik at du får den ultimate underholdningsopplevelsen i bilen. Du kan glede deg over film og musikk fra flere kilder, samtidig som du aldri går glipp av en samtale, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren.
15,7 cm (6,2") berøringsskjerm
Bluetooth
Den håndfrie Bluetooth-funksjonen lar deg bruke mobiltelefonen trygt mens du kjører, og du trenger ikke å gå glipp av noen viktige anrop. Med den innebygde Bluetooth®-mottakeren kan du også enkelt streame musikkfiler fra telefonen til bilens underholdningssystem.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
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4.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Denne omtalen gjelder CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture