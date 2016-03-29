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Utgått

CarStudioLydsystem for bil

CE132/12

2.1

| (9) Anmeldelser

Opplev levende musikk i bilen

Med Philips CE132 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med USB, SDHC og bærbare MP3-spillere i bilen. Systemet har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende beskyttelse for feilfri musikk på farten.

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Lidenskap for lyd

Opplev levende musikk i bilen

  • USB/SDHC

Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Musikksone for justerbare favorittsteder

Musikksone for justerbare favorittsteder

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.1

av 5

9

Anmeldelser

5
2

29/03/2016

España

España

ningun problema a destacar

funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

20/06/2012

España

España

buena prestaciones

Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

18/12/2015

España

España

compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD

Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche

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