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Utgått
CE132/12
Opplev levende musikk i bilen
Med Philips CE132 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med USB, SDHC og bærbare MP3-spillere i bilen. Systemet har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende beskyttelse for feilfri musikk på farten.
USB/SDHC
Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.
MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.
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2.1
av 5
9
Anmeldelser
crack
29/03/2016
España
ningun problema a destacar
funciona correctamente, y la compre provisionalmente con la idea de comprarme en un futuro una mejor, y al final me quedo con esta.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
jca67
20/06/2012
España
buena prestaciones
Buen producto en relación precio/prestaciones y calidad de material
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
dacupacruz
18/12/2015
España
compre un par de radios uno para mi esposa y otro para mi, el de mi esposa esta funcionando correctamente, pero el mio, ya falla el LCD
Compre un par de radios por el costo, el de mi esposa funciona bien, pero el mio ha presentado fallos ya tenemos con ellos 2 meses y el mio ya la caratula nose ve el LCD y es dificil saber que estacion de radio escucho ya lei los manuales y no encuentro como subirle el brillo a li radio..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CE132 Sistema de audio para el coche