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        HD-videokamera

        CAM150PK/00

        Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

        ESee-videokameraet CAM150 er kraftig og vanntett og egner seg utmerket til bruk innendørs eller utendørs, selv i vann eller snø. Avansert antiristing leverer svært skarpe videoer mens opptak i to formater gir deg både HD-format og e-postvennlig format for enkel deling når som helst.

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        Selv i vann eller snø

        Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

        Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

        Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

        Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

        Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

        Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

        Den lille, slanke designen passer perfekt i lommen

        Tekniske spesifikasjoner

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.