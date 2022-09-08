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CAM150PK/00
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
ESee-videokameraet CAM150 er kraftig og vanntett og egner seg utmerket til bruk innendørs eller utendørs, selv i vann eller snø. Avansert antiristing leverer svært skarpe videoer mens opptak i to formater gir deg både HD-format og e-postvennlig format for enkel deling når som helst.
Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.
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