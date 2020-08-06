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Utgått
BTB2515/12
Klar for lydene du elsker
Hør mer av spillelistene og podkastene dine. Gjenoppdag CD-samlingen din. Koble til nesten alle kilder via USB eller lydinngang. Dette klassiske mikroanlegget gir deg all musikken du trenger, og det ser flott ut i tillegg.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
15 W maks.
3.6
av 5
10
Anmeldelser
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Fordeler
Ontvangst dab+
Ulemper
Muziek kwaliteit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-07-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Fordeler
prachtig geluid, bas mooi diep,
Ulemper
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-10-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-09-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem
Bruksdato 2019-09-01