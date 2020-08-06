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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTB2515/12

3.6

| (10) Anmeldelser

Klar for lydene du elsker

Hør mer av spillelistene og podkastene dine. Gjenoppdag CD-samlingen din. Koble til nesten alle kilder via USB eller lydinngang. Dette klassiske mikroanlegget gir deg all musikken du trenger, og det ser flott ut i tillegg.

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Klar for lydene du elsker

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 15 W maks.

Toveis bassreflekshøyttalere. Fyldigere lave toner

Mål på hovedenhet: 220 x 104 x 242 mm

Mål på høyttalere: 150 x 238 x 125 mm

Tekniske spesifikasjoner

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3.6

av 5

10

Anmeldelser

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Fordeler

Ontvangst dab+

Ulemper

Muziek kwaliteit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-07-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Fordeler

prachtig geluid, bas mooi diep,

Ulemper

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-10-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-09-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2515 Micromuzieksysteem

Bruksdato 2019-09-01

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