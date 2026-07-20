ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

izzy trådløs, bærbar høyttaler for flere rom

Utgått

Støtte

izzytrådløs, bærbar høyttaler for flere rom

BM6B/10

izzy trådløs, bærbar høyttaler for flere rom

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

For iOS og Android

Philips Entertainment-app

Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.

Skann QR-koden for å laste ned appen
Philips Entertainment-app

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 541.6 kB
  • 20 July 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne