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Utgått

izzytrådløs, bærbar høyttaler for flere rom

BM6B/10

3.9

| (9) Anmeldelser

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Med Philips izzy bærbare høyttaler BM6 kan du spille av musikk trådløst via Bluetooth. Den er sprutsikker, slik at du kan ha den med på badet, kjøkkenet eller utendørs. Start med én og legg til flere etter hvert for å spille av musikk i flere rom. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.

Se alle fordeler

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

  • Bluetooth®

  • Sprutsikker

  • Oppladbart batteri

  • izzylink™ for flere rom

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.

Du kan gruppere opptil fem izzy-høyttaler med izzylink™ og få en Multiroom-opplevelse

Du kan gruppere opptil fem izzy-høyttaler med izzylink™ og få en Multiroom-opplevelse

izzylink™ er en trådløs teknologi som bruker standarden IEEE 802.11n for å aktivere flere høyttalere som danner et trådløst nettverk. Nettverket kan kobles til opptil fem høyttalere uten at det er behov for en ruter, Wi-Fi-passord eller eventuelle mobilapper på smartenheter for å konfigurere dem. Du kan enkelt legge flere izzy-høyttalerne til nettverket og lytte til musikk i ulike rom på samme tid. Du kan fortsatt bytte mellom enkeltmodus for individuell avspilling eller gruppemodus for Multirom-avspilling med ett knappetrykk.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

9

Anmeldelser

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Überzeugend Stark!

Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

24/04/2016

Deutschland

Deutschland

Mobiles Klangpaket!

Eingangs sei erwähnt, dass ich sowohl die izzy BM6B, den Lautsprecher izzy BM7B und die Anlage BM60B besitze. Als normaler Benutzer, also Nichtspezialist, kann ich der mobilen izzy anywhere Bluetooth-Box volle Punktzahl geben. Beim Design angefangen, spricht mich besonders die schlichte Optik an. Kein Schnickschnack, keine unnützen Elemente. Elegant und schick. Vor allem die gummierte Oberfläche gefällt mir sehr. Der Sound ist klasse! Für ein 20 qm Zimmer völlig ausreichend und auch bei voller Lautstärke kein Rasseln oder Kratzen. Der Bass ist für eine mobile Box in Ordnung. Lediglich eine kleine Equalizer-Funktion wäre toll. Da diese aber ja in den meisten Apps vorhanden ist, kein Punkteabzug. Zum Akku kann ich nur sagen, dass nach einer Woche regelmäßigen Gebrauch von 1-2 Stunden noch kein aufladen nötig war. Eine normale Party oder einen Nachmittag im Park hält die Box durch. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der BM60B Anlage, an den Boxen anbieten. Bis jetzt habe ich noch keine bessere mobile Box gehört. Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich behaupten, dass die anywhere mit vergleichbaren Bluetooth-Boxen namhafter Hersteller in diesem Preissegment mithalten kann. Rund um zu empfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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