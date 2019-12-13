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Utgått
La krøllene skinne
Sublime Ends Curler er den første krølltangen vår som er utviklet for å beskytte hårtuppene. Takket være den utmerkede SplitStop-teknologien kan du få naturlige bølger uten bekymringer. Så fiks håret og la krøllene skinne!
Konisk sylinder på 13–25 mm
SplitStop-teknologi
Keratinbelagt
Digitale temperaturinnstillinger
Det som hindrer slitte tupper, er den nye SplitStop-teknologien. Den består av en unik kombinasjon av optimalisert varmeytelse og redusert friksjon som ivaretar det sunne håret ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige temperaturendringer, noe som sikrer at den optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen når du former håret. Sylinderen er keramisk for å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte krøller med sunnere og skinnende tupper.
Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.
En digital skjerm med ni temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.
4.6
av 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fordeler
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Bruksdato 2019-06-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Bruksdato 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fordeler
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Ulemper
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Bruksdato 2023-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Bruksdato 2023-08-14
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
etter to år med simulert krølling på 180 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper