Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
BHB869/00
La krøllene skinne
Sublime Ends Curler er den første krølltangen vår som er utviklet for å beskytte hårtuppene. Takket være den utmerkede SplitStop-teknologien kan du få lekre bølger uten bekymringer. Så fiks håret og la krøllene skinne!
Ekstra stor sylinder på 38 mm
SplitStop-teknologi
Keratinbelagt
Digitale temperaturinnstillinger
Det som hindrer slitte tupper, er den nye SplitStop-teknologien. Den består av en unik kombinasjon av optimalisert varmeytelse og redusert friksjon som ivaretar det sunne håret ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige temperaturendringer, noe som sikrer at den optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen når du former håret. Sylinderen er keramisk for å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte krøller med sunnere og skinnende tupper.
Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.
En digital skjerm med åtte temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din hårtype og forhindre skader.
1.0
av 5
1
Omtale
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
etter to år med simulert krølling på 180 °C på gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper