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StyleCare Essential Krølltang
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BHB862/00
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Brukerhåndbok med viktig informasjon
Brukerhåndbok
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Kan jeg bruke Philips-krølltangen på kort hår?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
Håret mitt blir ikke krøllete nok med Philips-krølltangen
Philips-hårstyleren avgir en lukt.
Philips-hårstyleren slo seg plutselig av?
Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
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