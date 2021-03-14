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BHB862/00
Alt du trenger for spenstige krøller
Det har aldri vært enklere å få vakre krøller. Tvinn og style håret for å få krøllene du alltid har ønsket deg. Det keramiske belegget gjør håret glansfullt, og det vil se spenstig, glamorøst og livfullt ut.
16 mm rør
Temperatur på 200 °C
Keramisk belegg
Med en sylinderdiameter på 16 mm kan du lage spenstige krøller som er fulle av liv, og korketrekkere for et friskt og ungt utseende.
Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.
Høy varmetemperatur på 200 °C garanterer optimale resultater, samtidig som hårskader reduseres til et minimum.
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3.5
av 5
2
Anmeldelser
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Fordeler
günstig
Ulemper
zeitaufwändig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Bruksdato 2020-03-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Bruksdato 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Ulemper
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Bruksdato 2022-02-11
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Bruksdato 2022-02-11