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StyleCare EssentialKrølltang

BHB862/00

3.5

| (2) Anmeldelser

Alt du trenger for spenstige krøller

Det har aldri vært enklere å få vakre krøller. Tvinn og style håret for å få krøllene du alltid har ønsket deg. Det keramiske belegget gjør håret glansfullt, og det vil se spenstig, glamorøst og livfullt ut.

Se alle fordeler

Alt du trenger for spenstige krøller

  • 16 mm rør

  • Temperatur på 200 °C

  • Keramisk belegg

16 mm krølltang for spenstige krøller og korketrekkere

16 mm krølltang for spenstige krøller og korketrekkere

Med en sylinderdiameter på 16 mm kan du lage spenstige krøller som er fulle av liv, og korketrekkere for et friskt og ungt utseende.

Beskyttende keramisk belegg for ekstra skånsom styling

Beskyttende keramisk belegg for ekstra skånsom styling

Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.

Høy varmetemperatur på 200 °C for å få optimale resultater

Høy varmetemperatur på 200 °C for å få optimale resultater

Høy varmetemperatur på 200 °C garanterer optimale resultater, samtidig som hårskader reduseres til et minimum.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

2

Anmeldelser

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Fordeler

günstig

Ulemper

zeitaufwändig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Bruksdato 2020-03-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Bruksdato 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Ulemper

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Bruksdato 2022-02-11

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Bruksdato 2022-02-11

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