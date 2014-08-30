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Utgått

CD-lydmaskin

AZ328/12

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bånd

  • 2 W

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

0

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ328 CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ328 CD-Soundmachine

01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ328 Lecteur de CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ328 Lecteur de CD

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