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Utgått
Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
Dokk Android-telefonen og nyt lydkvaliteten fra denne stilige Philips AS851/10-dokkinghøyttaleren. Den digitale lydbehandlingen gir ren stillhet og krystallklar lyd, og du kan synkronisere musikk mellom telefonen og PCen med Songbird.
for Android
Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.
Det enkle og brukervennlige Songbird er et PC-program og en Android-app. Den lar deg oppdage og spille av mediene dine, og synkronisere dem sømløst til PCen. Med de intuitive og kraftige funksjonene for musikkhåndtering kan du oppdage nye artister og musikkstiler direkte i programmet gjennom musikk- og mediebutikker, tjenester og webområder. Spill av biblioteket ditt og mediene dine fra Internett og synkroniser alt sømløst fra PCen til Android-enhetene.
Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøyttaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.
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4.5
av 5
37
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
~Angel~
10/04/2021
Sverige
2021 and still working great!
Den är i särklass den bästa jag testat. Vi har haft vår sedan 2013 och är fortfarande lika nöjda. Fast nu används den inte som docka längre då vi har usb-c. Högtalarna ger ett bra och rent ljud. Fungerar perfekt för en familj som ofta lyssnar på musik tillsammans, önskar dock att det kommit en ny så vi kunde ha fler i huset/husvagnen.
Fordeler
Bra ljud, stilren, enkel att använda
Ulemper
Enbart docka till äldre android
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Bruksdato 2019-04-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS851 dockningshögtalare med Bluetooth®
Bruksdato 2019-04-10
19/11/2019
United Kingdom
great!
it is perfect bass volume levels and looks nice !!
Fordeler
all round good
Ulemper
none
Denne omtalen gjelder AS851 docking speaker with Bluetooth®
Bruksdato 2018-10-19
Denne omtalen gjelder AS851 docking speaker with Bluetooth®
Bruksdato 2018-10-19
mhfsg307
24/08/2012
Deutschland
überzeugend und überrachend toller Klang bei kompaktem Gehäuse
Geräteanschluss einfach. super Idee über einen USB Stecker zu koppeln.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS851 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS851 Dockingstation mit Bluetooth®