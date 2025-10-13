Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.

Pust inn ren, trygg luft hjemme med vår mest stillegående luftrenser. Den fjerner 99,97 % av allergener og forurensende stoffer på få minutter, med minimalt energiforbruk og støy. Med et elegant design og smartkontroller glir den sømløst inn i hjemmet og livet ditt.