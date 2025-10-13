Søkeord

      PureProtect Quiet i 2200-serien Smart luftrenser

      AC2220/10

      Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.

      Pust inn ren, trygg luft hjemme med vår mest stillegående luftrenser. Den fjerner 99,97 % av allergener og forurensende stoffer på få minutter, med minimalt energiforbruk og støy. Med et elegant design og smartkontroller glir den sømløst inn i hjemmet og livet ditt.

      Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.

      Fanger effektivt opp allergener og forurensende stoffer.

      • Renser rom på opptil 109 m2
      • Vår mest stillegående luftrenser
      • Filteret har en levetid på 3 år
      • 420 m³/t luftrensekapasitet (CADR)
      • HEPA-filter og aktivt kull-filter
      Grundig rensing av store rom på opptil 109 m2

      Grundig rensing av store rom på opptil 109 m2

      Med effektiv filtrering av 420 m3/t (CADR) (1) kan den enkelt rense områder på opptil 109 m2 og rense et rom på 20 m2 på under 7 minutter (2).

      Vår mest stillegående luftrenser, laget for lavt støynivå

      Vår mest stillegående luftrenser, laget for lavt støynivå

      Opplev vår mest stillegående luftrenser med SilentWings-teknologi. Viftebladet er inspirert av uglenes lydløse flukt, og renser luften med et lydnivå helt ned til 13 dB(A).

      3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

      3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

      Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!

      Holdbart filter som varer i 3 år

      Holdbart filter som varer i 3 år

      Originale filtre sikrer optimal ytelse i opptil 3 år (5), noe som sparer deg for både arbeid og kostnader. Luftrenseren beregner filtrenes levetid og varsler deg når de må skiftes ut.

      Skap et beroligende, rent rom for barn med nattlys

      Skap et beroligende, rent rom for barn med nattlys

      Velg Bedtime Routine-planen for barn for å rense luften nøye før barna skal legge seg. Enheten bytter deretter til stille søvnmodus, mens et diskré nattlys forblir på. Slik at barna føler seg trygge i mørket, og foreldre kan slappe av gjennom hele natten.

      Fanger opp 99,99 % av allergener fra støv, pollen og kjæledyr

      Fanger opp 99,99 % av allergener fra støv, pollen og kjæledyr

      Beskyttelse hele dagen for allergikere. Fjerner 99,99 % av allergener fra støvmidd, pollen, kjæledyr og muggsporer (6) som utløser symptomer på allergi og høysnue (7). ECARF-sertifisert som allergivennlig.

      Reduserer effektivt virus og bakterier fra luften

      Reduserer effektivt virus og bakterier fra luften

      Fjerner 99,9 % av luftbårne virus og bakterier, uavhengig testet for å eliminere H1N1-influensavirus (8) og stafylokokkbakterier (9).

      Fanger opp lukter og forurensende gasser

      Fanger opp lukter og forurensende gasser

      Laget med aktivt kull fanger opp lukt og fjerner mer enn 95 % av forurensende gasser som reduserer luftkvaliteten innendørs (10): NO2 fra industri- og trafikkforurensing, toluen eller flyktige organiske forbindelser fra husmaling, vaskemidler og møbler. Trygg og effektiv: ingen utslipp av ioner, kjemikaler eller ozoner.

      Lavere energiforbruk enn en lyspære

      Lavere energiforbruk enn en lyspære

      Pust inn renere luft, samtidig som du sparer strøm. Luftrenseren bruker bare 28 W ved maksimal effekt – mindre enn en vanlig lyspære.

      Registrerer og tilpasser seg luftkvaliteten innendørs på en intelligent måte

      Registrerer og tilpasser seg luftkvaliteten innendørs på en intelligent måte

      Med AeraSense-teknologi skannes luften 1000 ganger i sekundet for å finne forurensende stoffer. Luftkvaliteten rapporteres i sanntid på produktskjermen eller i appen. I automatisk modus velger enheten den riktige hastigheten for hver situasjon.

      Kontroller luftrenseren fra hvor som helst med Philips Air+-appen

      Kontroller luftrenseren fra hvor som helst med Philips Air+-appen

      Par luftrenseren med Air+-appen for overvåking av luftkvaliteten både innendørs og utendørs, fjernkontroll og talekommando med Google og Alexa. Velg Auto+-modus i appen for KI-teknologi som tilpasser seg rutinen din, samtidig som den reduserer lyd og energibruk.

      Legg deg til å sove, og våkne opp til ren, frisk luft

      Legg deg til å sove, og våkne opp til ren, frisk luft

      Velg Fresh Wake-up for å øke rensehastigheten sakte før den angitte vekketiden. På kvelden kan du velge Fresh Bedtime for å rense rommet ditt grundig før du legger deg i et koselig, varmt nattlys.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Farge
        Arktisk hvit
        Internett-tilkobling
        Ja (luft + app)
        Talekontroll
        Ja (Alexa og Google Home)

      • Tekniske spesifikasjoner

        Maksimal effekt
        28 W
        Luftkvalitetssensorer
        PM2,5
        Min. lydnivå
        13 dB
        Maks. lydnivå
        45 dB

      • Ytelse

        CADR (Clean Air Delivery Rate, hastighet for levering av renset luft) (partikkel, GB/T)
        420 m³/t.
        Filtrerlag
        HEPA, aktivt kull, forfilter
        Partikkelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer
        Maks romstørrelse
        109 m2

      • Brukervennlighet

        Ledningslengde
        1,5 m
        Planlegger
        Ja (i appen)
        Automatisk modus
        Ja
        Hvilemodus
        Ja
        Hastighetsinnstillinger
        Ja (fem nivåer)
        Automatisk skjermdimming
        Ja
        Nattlys
        Ja
        Luftkvalitetsensor
        Fargering, numerisk
        Anbefalt filterbytte
        3 år

      • Sikkerhetsfunksjon

        Barnesikring
        Ja

      • Energieffektivitet

        Spenning
        100–240 V

      • Vedlikehold

        Service
        To års global garanti

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        FY2200/30

      • Vekt og mål

        Produktmål (B x D x H)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Produktvekt
        4,1 kg
        Emballasjemål (L x B x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Vekt, inkl. emballasje
        5,72 kg

      • (1) CADR testes av et sertifisert tredjepartslaboratorium i henhold til GB/T18801-2022
      • (2) Beregnet til standarden NRCC-54013
      • (3) Lydtrykk, IEC 60704, ved 1,5 m.
      • (4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm og 0,3 μm, iUTA Institute
      • (5) Beregnet levetid. Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.
      • (6) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 ved OFI, et østerriksk forskningsinstitutt for kjemi og teknikk
      • (7) «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008», skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre viktige opinionsledere, Allergy 2008: 63 (tillegg 86): 8–160
      • (8) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av eksternt laboratorium med influensavirus (H1N1) i 30 m3 forsøksrom, med turbomodus i 1 t
      • (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. albus, 30 m3 rom, 1 t, turbomodus, tredjepartslaboratorium
      • (10) Testet av eksternt GMT-laboratorium iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rom, turbomodus i 1 t.

