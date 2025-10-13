Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
AC2220/10
Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
Pust inn ren, trygg luft hjemme med vår mest stillegående luftrenser. Den fjerner 99,97 % av allergener og forurensende stoffer på få minutter, med minimalt energiforbruk og støy. Med et elegant design og smartkontroller glir den sømløst inn i hjemmet og livet ditt.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Smart luftrenser
total
recurring payment
Med effektiv filtrering av 420 m3/t (CADR) (1) kan den enkelt rense områder på opptil 109 m2 og rense et rom på 20 m2 på under 7 minutter (2).
Opplev vår mest stillegående luftrenser med SilentWings-teknologi. Viftebladet er inspirert av uglenes lydløse flukt, og renser luften med et lydnivå helt ned til 13 dB(A).
Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!
Originale filtre sikrer optimal ytelse i opptil 3 år (5), noe som sparer deg for både arbeid og kostnader. Luftrenseren beregner filtrenes levetid og varsler deg når de må skiftes ut.
Velg Bedtime Routine-planen for barn for å rense luften nøye før barna skal legge seg. Enheten bytter deretter til stille søvnmodus, mens et diskré nattlys forblir på. Slik at barna føler seg trygge i mørket, og foreldre kan slappe av gjennom hele natten.
Beskyttelse hele dagen for allergikere. Fjerner 99,99 % av allergener fra støvmidd, pollen, kjæledyr og muggsporer (6) som utløser symptomer på allergi og høysnue (7). ECARF-sertifisert som allergivennlig.
Fjerner 99,9 % av luftbårne virus og bakterier, uavhengig testet for å eliminere H1N1-influensavirus (8) og stafylokokkbakterier (9).
Laget med aktivt kull fanger opp lukt og fjerner mer enn 95 % av forurensende gasser som reduserer luftkvaliteten innendørs (10): NO2 fra industri- og trafikkforurensing, toluen eller flyktige organiske forbindelser fra husmaling, vaskemidler og møbler. Trygg og effektiv: ingen utslipp av ioner, kjemikaler eller ozoner.
Pust inn renere luft, samtidig som du sparer strøm. Luftrenseren bruker bare 28 W ved maksimal effekt – mindre enn en vanlig lyspære.
Med AeraSense-teknologi skannes luften 1000 ganger i sekundet for å finne forurensende stoffer. Luftkvaliteten rapporteres i sanntid på produktskjermen eller i appen. I automatisk modus velger enheten den riktige hastigheten for hver situasjon.
Par luftrenseren med Air+-appen for overvåking av luftkvaliteten både innendørs og utendørs, fjernkontroll og talekommando med Google og Alexa. Velg Auto+-modus i appen for KI-teknologi som tilpasser seg rutinen din, samtidig som den reduserer lyd og energibruk.
Velg Fresh Wake-up for å øke rensehastigheten sakte før den angitte vekketiden. På kvelden kan du velge Fresh Bedtime for å rense rommet ditt grundig før du legger deg i et koselig, varmt nattlys.
Generelle spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Ytelse
Brukervennlighet
Sikkerhetsfunksjon
Energieffektivitet
Vedlikehold
Kompatibilitet
Vekt og mål
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.