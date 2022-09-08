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Utgått
9006WHVB1
Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>
Type lampe: HB4
Pakke med: 1
12,8 V, 55 W
Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.
WhiteVision gir billysene dine samme førsteklasses stil som eksklusive biler.
Philips WhiteVision-frontlys med intenst hvitt lys og opptil 3700 kelvin lyser opp veien med en klar, hvit stråle som bryter gjennom mørket umiddelbart. En førsteklasses lysstråle for en førsteklasses kjøreopplevelse.
Anmeldelser
Sammenlignet med standard halogenlamper
Bruken varierer avhengig av lyskildetypen