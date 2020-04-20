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Utgått

Buet LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Fantastiske farger, oppslukende opplevelse

Bli oppslukt av Philips Curved-skjermene. Den buede skjermen på 32" i E-serien gir deg en svært oppslukende opplevelse med en fantastisk, krystallklar QHD-bildekvalitet. Ultra Wide-Color har en fargekvalitet som gir liv til bildene.

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med krystallklare detaljer

Fantastiske farger, oppslukende opplevelse

  • E-serien

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Spill helt enkelt med AMD FreeSync™-teknologi

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

DisplayPort-tilkobling for best mulig visuelle effekter

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

HDMI sikrer universelle digitale tilkoblingsmuligheter

HDMI sikrer universelle digitale tilkoblingsmuligheter

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Fordeler

Ecran incurvé

Ulemper

pas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Fordeler

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Ulemper

Que no tenga 120Hz

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-10-13

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-10-13

21/05/2019

België

België

Bekreftet kjøper

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius i skjermens buede form i mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.