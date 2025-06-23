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Professional Monitor Mini-LED Thunderbolt™ 4-skjerm i 4K UHD

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Professional MonitorMini-LED Thunderbolt™ 4-skjerm i 4K UHD

27B1U7903/00

Professional Monitor Mini-LED Thunderbolt™ 4-skjerm i 4K UHD

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Programvare og drivere

Ethernet-drivere for USB C

  • versjon: V2.0
  • ZIP fil, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Drivere for Windows 7 - English (US)

  • versjon: 27B1U
  • ZIP fil, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 6.2 MB
  • 24 August 2026

Energimerke

  • PDF fil, 560.2 kB
  • 27 July 2026

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