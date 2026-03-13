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Professional MonitorMini-LED Thunderbolt™ 4-skjerm i 4K UHD

27B1U7903/00

2.8

| (6) Anmeldelser

1 pris

Rett og slett strålende

Philips Thunderbolt™ 4-skjermen gir en sikker og pålitelig dokkingløsning med én kabel. Mini-LED-bakbelysning og DisplayHDR™ 1400-sertifisert skjerm gir enestående bildeytelse og fargenøyaktighet for fargekritiske brukere.

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Mini-LED med Thunderbolt-dokking

Rett og slett strålende

  • Brilliance 7000

  • 27 " (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Lynrask tilkobling for data, video og Ethernet

Lynrask tilkobling for data, video og Ethernet

Denne Philips-dokkingskjermen er utstyrt med Thunderbolt™ 4-tilkobling. Sammenlignet med konvensjonelle USB-C-skjermer gir Thunderbolt™ 4-teknologien lynraske dataoverføringshastigheter på 40Gbps, støtte for video med høy oppløsning, multistrømsoverføring for seriekobling, opptil 90W strømforsyning til eksterne enheter og en stabil Ethernet-tilkobling på 1Gbit/s.

Enkel og kraftig seriekobling for oppsett med flere skjermer

Enkel og kraftig seriekobling for oppsett med flere skjermer

Med seriekobling kan du drive flere skjermer og enheter fra én enkelt Thunderbolt-port på den bærbare PC-en. Koble Thunderbolt-porten på den bærbare PC-en til denne skjermen. Deretter kan du koble en ekstra 4K-skjerm til den andre Thunderbolt-porten på denne skjermen.

UltraClear 4K UHD-oppløsning (3840x2160) for høy presisjon

UltraClear 4K UHD-oppløsning (3840x2160) for høy presisjon

Disse Philips-skjermene bruker paneler med høy ytelse for å levere bilder med UltraClear 4K UHD-oppløsning (3840 x 2160). Enten du er en krevende fagperson som trenger svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer for 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider med enorme regneark, vil Philips-skjermer gi liv til bildene og grafikken din.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av TPV_AWARD-7185171

Anmeldelser

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2.8

av 5

6

Anmeldelser

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Fordeler

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Ulemper

bis jetzt alles tip top

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Bruksdato 2025-11-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Bruksdato 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Fordeler

Bildqualität und Thunderbolt

Ulemper

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Bruksdato 2023-09-26

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Bruksdato 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Bekreftet kjøper

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Fordeler

Calidad de imagen

Ulemper

Altavoces

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Bruksdato 2023-05-14

Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Bruksdato 2023-05-14

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Responstidverdi lik SmartResponse

  3. DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  7. Opptak 709-dekning basert på CIE1976

  8. Opptak 2020-dekning basert på CIE1976

  9. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  10. Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.

  11. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  12. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.

  13. I SDR (standard dynamisk område) kan temperaturområdet ved bruk nå opptil 40 °C.

  14. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.