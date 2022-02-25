ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

LCD-skjerm

Støtte

LCD-skjerm

271E1SD/00

LCD-skjerm

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Programvare og drivere

Drivere for Windows 7 - English (US)

  • versjon: 271E1
  • ZIP fil, 9.4 kB
  • 25 February 2022

Drivere for Windows 8 - English (US)

  • versjon: 271E1
  • ZIP fil, 9.4 kB
  • 25 February 2022

Håndbøker og dokumentasjon

Merknad om TCO-sertifisering

  • PDF fil, 86.9 kB
  • 20 July 2026

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 719.4 kB
  • 20 July 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne