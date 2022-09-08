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271E1SD/00
Rett og slett fantastisk
27-tommersskjermen i E-serien gir deg fantastiske bilder og en elegant design når du vil ha en stilfull oppgradering på arbeidsplassen. Opplev krystallklare Full HD-bilder og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.
E-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
Anmeldelser
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.