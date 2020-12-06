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Utgått
200V4QSBR/01
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende MVA LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
20 (19,53 " / 49,6 cm diag.)
Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.
MVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
4.0
av 5
1
Omtale
hidkees
06/12/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Fordeler
Scherp beeld.
Ulemper
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Bruksdato 2019-11-06
Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Bruksdato 2019-11-06
Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.