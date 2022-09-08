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18954C2
Perfekt elektrisk ytelse
Philips LED-CANbus FOG er et ideelt tilbehør til LED FOG- eller H11-baserte frontlys. Den er enkel å montere, er perfekt tilpasset det elektriske i bilen og fjerner eventuelle problemer med dashbordadvarsler.
For LED-HL [~H11] og LED-FOG
Pakke à: 2
Avansert kjøretøysystem
Noen bilmodeller kan ha problemer med LED-oppgraderinger. Med de unike Philips CANbus-adapterne unngår du elektriske problemer. De løser mulige problemer når det gjelder feilmeldinger på dashbordet.
Takket være den avanserte designen er CANbus-adapteren enkel å installere og har god ytelse fra dag én.
Den spesialutformede designen til CANbus-adapteren tar hensyn til daglig bruksslitasje i motorrommet.
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Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.