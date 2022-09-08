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CANbus adaptor LEDCANbus LED-adapter

18954C2

Perfekt elektrisk ytelse

Philips LED-CANbus FOG er et ideelt tilbehør til LED FOG- eller H11-baserte frontlys. Den er enkel å montere, er perfekt tilpasset det elektriske i bilen og fjerner eventuelle problemer med dashbordadvarsler.

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Jevn funksjon

Perfekt elektrisk ytelse

  • For LED-HL [~H11] og LED-FOG

  • Pakke à: 2

  • Avansert kjøretøysystem

Sikker ytelse for LED-HL [~H11] og LED-FOG

Noen bilmodeller kan ha problemer med LED-oppgraderinger. Med de unike Philips CANbus-adapterne unngår du elektriske problemer. De løser mulige problemer når det gjelder feilmeldinger på dashbordet.

Enkel installering

Takket være den avanserte designen er CANbus-adapteren enkel å installere og har god ytelse fra dag én.

Optimal ytelse under alle forhold

Den spesialutformede designen til CANbus-adapteren tar hensyn til daglig bruksslitasje i motorrommet.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.