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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12972WHVSM

2.8

| (20) Anmeldelser

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>

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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H7

  • Pakke med: 2+2

  • 12 V, 55 W

  • w5w-posisjonslys følger med

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

20

Anmeldelser

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Fordeler

Better and brighter

Ulemper

You can feel it only in specific conditions

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Bruksdato 2019-10-03

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Bruksdato 2019-10-03

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

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