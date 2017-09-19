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Utgått
12972WHVSM
Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>
Type lampe: H7
Pakke med: 2+2
12 V, 55 W
w5w-posisjonslys følger med
Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.
WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.
Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)
2.8
av 5
20
Anmeldelser
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Fordeler
Better and brighter
Ulemper
You can feel it only in specific conditions
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Bruksdato 2019-10-03
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Bruksdato 2019-10-03
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo