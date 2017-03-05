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Utgått
12972RVB1
Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
Philips RacingVision-lyskilder til bil er det perfekte valget for bilentusiaster. Med opptil 150 % klarere lys blir reaksjonsevnen din bedre, og kjøreopplevelsen føles både tryggere og mer spennende.
Type lampe: H7
Pakke à 1
12 V, 55 W
Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.
Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.
Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.
Priser
2.3
av 5
3
Anmeldelser
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto