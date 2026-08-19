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RacingVision GT200Høy ytelse

12972RGTB1

3.8

| (296) Anmeldelser

3 Priser

Utrolig ytelse fra en lyspære til bruk på vei

Hvis du er lidenskapelig opptatt av å kjøre bil, bør du la billyspærene fra Philips RacingVision GT200 forbedre kjøreopplevelsen din. Opptil 200 % klarere lys som skinner over 80 meter lenger, resulterer i bedre sikt og raskere reaksjonsevne, og alt i alt en mer spennende kjøretur.

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La lysene våre ta kjøringen din til et nytt nivå

Utrolig ytelse fra en lyspære til bruk på vei

  • Type lampe: H7

  • 12 V, 55 W

  • Opptil 200 % sterkere lys

  • Utvidet lysstråle på veien

  • Antall lyskilder: 1

Se en endring i sikten og kjøregleden

Philips RacingVision GT200 er den beste utøveren i porteføljen vår, og den gir deg den superskarpe sikten til en rallylyspære i et format du kan bruke på offentlige veier. Opplev sylskarp sikt i opptil 200 % klarere lys¹. Det optimaliserte lyspæredesignet gir høyere lysstyrke, noe som gir bedre oversikt over veien foran og dermed en tryggere og mer spennende kjøretur.

En slående lysstråle som kaster lys opptil 80 meter lenger(2)

Philips RacingVision GT200 har en lysstråle med ekstremt høy ytelse som når hele 80 meter lenger² enn den lovpålagte minimumslengden, slik at du ser mer av veien foran deg. Oppdag potensielle farer raskere, øk reaksjonsevnen din, og få en bedre posisjon på veien. Alt dette bidrar til en tryggere og mer tilfredsstillende kjøreopplevelse.

Lys med høy ytelse godkjent for bruk på offentlige veier

Philips RacingVision GT200-frontlyspærer er ECE-typegodkjent for veien. Ytelsesorienterte sjåfører kan glede seg over en sterk og livlig lyspære tillatt på offentlige veier, som er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

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3.8

av 5

296

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordeler

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 1 lysstyrke sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard

  2. 2 ekstra sikkerhetsavstandssammenlignet strålelengde med avledet minimum etter ECE-regulering, basert på 1 lux – den lengste avstanden fra bilen