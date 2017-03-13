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Utgått

ColorVisionLilla frontlyspære for bil

12342CVPPS2

3.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ny stil med lys

ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H4

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 60/55 W

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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