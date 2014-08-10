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Utgått
Ny stil med lys
ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Type lampe: H4
Pakke med: 2
12 V, 60/55 W
Takket være et spesielt belegg på lyktene gir Philips ColorVision et snev av farge (som overholder de europeiske reglene). På denne måten kan du tilpasse turen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp