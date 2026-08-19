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12258LLECOB1
Kjør med omtanke
Lei av hele tiden å skulle bytte lyspærer til frontlyktene? Med en lengre levetid enn en vanlig bilpære er Philips LongLife EcoVision det beste valget for bilførere som ønsker å minimere vedlikeholdet av kjøretøyet sitt.
Type lampe: H1
12 V, 55 W
Langvarig, færre utskiftninger
Svært motstandsdyktig pære
Antall lyskilder: 1
Det er sterkt anbefalt å bytte dem parvis av hensyn til symmetrisk lysytelse
Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys, tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, kupélys.
Med Philips LongLife EcoVision kan du kjøre minst 100 000 km før du må bytte frontlyktpærene.
3.8
av 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordeler
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26