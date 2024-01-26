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30 dagers angrerett
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD643/26.
Hvorfor føles det tilkoblede Philips Avent-babykameraet varmt?
Hvor sikker er dataene lagret på det tilkoblede babykameraet mitt?
Hvordan kobler jeg til det tilkoblede Philips Avent-babykameraet?
Hvorfor må jeg ha en konto i Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Hvordan tilbakestiller jeg det tilkoblede Philips Avent-babykameraet?
Hva bør jeg gjøre før jeg kvitter meg med det tilkoblede babykameraet?
Hvordan kobler jeg enhetene mine til Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Hvordan endrer jeg innstillingene for lyd- og bevegelsesfølsomhet?
Kan jeg koble babykameraet til en foreldreenhet på en annen babymonitor?