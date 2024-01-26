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Philips' støtte

Hvordan kobler jeg enhetene mine til Philips Avent Baby Monitor+-appen?

Les følgende retningslinjer for å finne ut hvilke enheter som er kompatible med Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD643/26.

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