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Utgått

StreamiumTrådløst musikksenter og stasjon

WACS7500/12

3.1

| (97) Anmeldelser

Sett musikken fri

Ripp og lagre all musikken på det slanke trådløse musikksystemet Philips Streamium WACS7500 med 80 GB harddisk, og stream låter til forskjellige rom i hele huset. Du får også fargerike albumcover og Internett-radio som gir enda større nytelse.

Se alle fordeler

Hør på all musikken i alle husets rom – trådløst

Sett musikken fri

80 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer

80 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 1500 CDer

Den 80 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale lydfilene dine. Den får enkelt plass til 1500 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av lydsamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover

GoGears enkle og intuitive brukergrensesnitt drives av en avansert navigeringsteknologi. Den hjelper deg ikke bare med å sørge for rask og jevn navigering, men gir deg også en morsom multimedieopplevelse som det ikke tar lang tid å mestre. Smarte funksjoner som Album Art – som viser albumcover innebygd i musikkfilene – gir deg muligheten til en rikere opplevelse, akkurat som før, når du så på coveret til en CD eller en LP mens du nøt musikken.

80 W RMS/senter, 30 W RMS/stasjon med Super Sound Panel

80 W RMS/senter, 30 W RMS/stasjon med Super Sound Panel

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.1

av 5

97

Anmeldelser

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great sound

easy to use fantastic system can broadcast same songs all over the house using additional stations sleek and stylish addition to my home

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great product!

this is a great product, very easy to use, its stores all your music in one place, it has a great sound, this is comparable to my previous hi-fi system & 1/3 the size, meaning its takes up less space!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Gute Qualität

Das Gerät hat ein tolles Design, die Möglichkeiten sind gut und ausreichend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Center & Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Center & Station

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurering

  2. Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett