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Utgått
WACS7500/12
Sett musikken fri
Ripp og lagre all musikken på det slanke trådløse musikksystemet Philips Streamium WACS7500 med 80 GB harddisk, og stream låter til forskjellige rom i hele huset. Du får også fargerike albumcover og Internett-radio som gir enda større nytelse.
Den 80 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale lydfilene dine. Den får enkelt plass til 1500 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av lydsamlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.
GoGears enkle og intuitive brukergrensesnitt drives av en avansert navigeringsteknologi. Den hjelper deg ikke bare med å sørge for rask og jevn navigering, men gir deg også en morsom multimedieopplevelse som det ikke tar lang tid å mestre. Smarte funksjoner som Album Art – som viser albumcover innebygd i musikkfilene – gir deg muligheten til en rikere opplevelse, akkurat som før, når du så på coveret til en CD eller en LP mens du nøt musikken.
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3.1
av 5
97
Anmeldelser
suzy
26/07/2012
United Kingdom
great sound
easy to use fantastic system can broadcast same songs all over the house using additional stations sleek and stylish addition to my home
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
funkysoulvinyls
09/10/2011
United Kingdom
great product!
this is a great product, very easy to use, its stores all your music in one place, it has a great sound, this is comparable to my previous hi-fi system & 1/3 the size, meaning its takes up less space!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station
Chartsurfer
29/03/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Gute Qualität
Das Gerät hat ein tolles Design, die Möglichkeiten sind gut und ausreichend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Center & Station
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium WACS7500 Wireless Music Center & Station
Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurering
Noen funksjoner krever bredbåndstilgang til Internett