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Utgått
TAW6505/10
Større lyd. Alle rom.
Denne kraftige trådløse høyttaleren gir deg 80 W fyldig lyd – for seg selv eller som en del av et oppsett i flere rom. Du får stereolyd spekket med detaljer, perfekt synkronisering og enkel kontroll, enten du kobler til TV-en eller andre høyttalere.
Wi-Fi. Lyd i flere rom
DTS Play-Fi-kompatibel
Kompatibel med taleassistenter
Innebygd LED
Denne trådløse høyttaleren er DTS Play-Fi-kompatibel, slik at du enkelt kan synkronisere med andre DTS Play-Fi-kompatible høyttalere for lyd i flere rom. Hvis lydplanken din støtter DTS Play-Fi Surround, kan du til og med gjøre denne høyttaleren til en del av et ekte surroundlydoppsett på filmkvelden.
To basshøyttalere, to passive elementer og to diskanthøyttalere gir deg lyd som fyller rommet, med kraftig bass og gnistrende diskant. Wi-Fi-strømming gir deg signaler av høyeste kvalitet og sikrer at lyden synkroniseres perfekt mellom høyttalere eller rom.
Spør Alexa-aktiverte enheter, eller en hvilken som helst enhet som har Google Assistant, om å spille musikk gjennom høyttaleren. Skru opp volumet for en fest. Skru det ned sent på kvelden. Få nyhetene og mye mer. Alt helt håndfritt.
3.3
av 5
47
Anmeldelser
Eindhoven1891
16/02/2022
Norge
SKUFFER IKKE
Veldig fornøyd og kommer til å anskaffe en til i løpet av kort tid. Eneste minus er en altfor kort strømledning.
Fordeler
Det meste.
Ulemper
Kort strømkabel.
Denne omtalen gjelder TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Bruksdato 2022-01-16
Denne omtalen gjelder TAW6505 Trådløs høyttaler til hjemmet
Bruksdato 2022-01-16
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Fordeler
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Ulemper
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6505 Wireless home speaker
Bruksdato 2024-01-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6505 Wireless home speaker
Bruksdato 2024-01-01
SilverDagger
19/08/2022
Deutschland
Sensationell
Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.
Fordeler
Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-07-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-07-19