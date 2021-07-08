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Utgått
TAS5505/00
Slapp av med stil
Slapp av med Bluetooth-høyttaleren som passer til alle interiør. Du får tolv timers spilletid og fyldig lyd med varm bass. Høyttalerstoffet i ullblanding gir et sofistikert utseende, og med den innebygde mikrofonen kan du ta håndfrie samtaler.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 20 W
12 timers avspillingstid
Denne høyttaleren ser flott ut uansett hvor du plasserer den. Med opphøyde knapper kan du styre avspillingen, Bluetooth med mer. Med den innebygde mikrofonen kan du motta håndfrie samtaler, og du kan føre en bærerem gjennom høyttalerens festesnorhull.
Gå enkelt fra en arbeidsøkt til et middagsselskap. Du får 12 timers avspillingstid med én lading, og den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 3,5 timer å lade høyttaleren via den medfølgende USB-C-kabelen.
Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.
Priser
4.0
av 5
4
Anmeldelser
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Fordeler
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Ulemper
wenn es was kostet :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2020-06-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2020-06-08
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Fordeler
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Ulemper
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Fordeler
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-03-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker
Bruksdato 2023-03-05
IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke vanntett, men tåler noen regndråper.