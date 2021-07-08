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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS5505/00

4

| (4) Anmeldelser

1 pris

Slapp av med stil

Slapp av med Bluetooth-høyttaleren som passer til alle interiør. Du får tolv timers spilletid og fyldig lyd med varm bass. Høyttalerstoffet i ullblanding gir et sofistikert utseende, og med den innebygde mikrofonen kan du ta håndfrie samtaler.

Se alle fordeler

Slapp av med stil

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 20 W

  • 12 timers avspillingstid

Form og funksjon i perfekt harmoni

Form og funksjon i perfekt harmoni

Denne høyttaleren ser flott ut uansett hvor du plasserer den. Med opphøyde knapper kan du styre avspillingen, Bluetooth med mer. Med den innebygde mikrofonen kan du motta håndfrie samtaler, og du kan føre en bærerem gjennom høyttalerens festesnorhull.

12 timers avspillingstid. 3,5 timers ladetid

12 timers avspillingstid. 3,5 timers ladetid

Gå enkelt fra en arbeidsøkt til et middagsselskap. Du får 12 timers avspillingstid med én lading, og den trådløse rekkevidden er 20 m. Det tar 3,5 timer å lade høyttaleren via den medfølgende USB-C-kabelen.

Kvadrat-høyttalerstoff. Utformet for å slippe lyden gjennom

Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-1679621

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

4

Anmeldelser

4
3
2

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Fordeler

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Ulemper

wenn es was kostet :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Bruksdato 2020-06-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Bruksdato 2020-06-08

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Fordeler

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Ulemper

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker

Bruksdato 2023-08-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker

Bruksdato 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Fordeler

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Ulemper

geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker

Bruksdato 2023-03-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS5505 Draadloze luidspreker

Bruksdato 2023-03-05

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. IPX7-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren kan senkes ned i vann med en dybde på 1 m i opptil 30 min. Høyttalerstoffet er ikke vanntett, men tåler noen regndråper.