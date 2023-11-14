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Utgått
Syng høyt
La barna bli midtpunktet med den fargerike Bluetooth-høyttaleren som har en trådløs mikrofon! Med alt fra sanger til historier og klassepresentasjoner kan barn enkelt opptre ved hjelp av ett tastetrykk. Du får klar lyd og seks timers avspillingstid.
5 m trådløs mikrofon
smart Bluetooth-sammenkobling
6 timers avspillingstid
105 x 105 x 38 mm
Denne ultrabærbare Bluetooth-høyttaleren har en trådløs mikrofon. Barn kan synge med til musikken, fortelle historier eller til og med spille filmscener de har funnet opp, med vennene sine. Uansett hva de velger å gjøre, gjør ett-trykks-opptaket det enkelt for dem å ta opp sangene sine på et micro-SD-kort.
Du får seks timers avspillingstid, og en full opplading tar 2,5 timer. Lading gjøres via mikro-USB. Fem tydelig merkede knapper gjør det enkelt for barn å spille av, sette på pause, kontrollere volum, bytte kilde og ta opp.
Ett langt trykk på spill av / pause-knappen gjør at denne trådløse Bluetooth-høyttaleren er klar til å sammenkobles. Når den er sammenkoblet, husker høyttaleren den siste enheten den ble sammenkoblet med. Den trådløse rekkevidden til høyttaleren er 10 m.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Fordeler
Permet de travailler son élocution
Ulemper
Difficile à trouver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4405N Enceinte sans fil
Bruksdato 2023-10-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4405N Enceinte sans fil
Bruksdato 2023-10-14