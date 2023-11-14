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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS4405N/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Syng høyt

La barna bli midtpunktet med den fargerike Bluetooth-høyttaleren som har en trådløs mikrofon! Med alt fra sanger til historier og klassepresentasjoner kan barn enkelt opptre ved hjelp av ett tastetrykk. Du får klar lyd og seks timers avspillingstid.

Se alle fordeler

Syng høyt

  • 5 m trådløs mikrofon

  • smart Bluetooth-sammenkobling

  • 6 timers avspillingstid

  • 105 x 105 x 38 mm

Syng det. Si det. Elsk det!

Syng det. Si det. Elsk det!

Denne ultrabærbare Bluetooth-høyttaleren har en trådløs mikrofon. Barn kan synge med til musikken, fortelle historier eller til og med spille filmscener de har funnet opp, med vennene sine. Uansett hva de velger å gjøre, gjør ett-trykks-opptaket det enkelt for dem å ta opp sangene sine på et micro-SD-kort.

Enkel leking

Enkel leking

Du får seks timers avspillingstid, og en full opplading tar 2,5 timer. Lading gjøres via mikro-USB. Fem tydelig merkede knapper gjør det enkelt for barn å spille av, sette på pause, kontrollere volum, bytte kilde og ta opp.

Smart Bluetooth-sammenkobling

Smart Bluetooth-sammenkobling

Ett langt trykk på spill av / pause-knappen gjør at denne trådløse Bluetooth-høyttaleren er klar til å sammenkobles. Når den er sammenkoblet, husker høyttaleren den siste enheten den ble sammenkoblet med. Den trådløse rekkevidden til høyttaleren er 10 m.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Fordeler

Permet de travailler son élocution

Ulemper

Difficile à trouver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4405N Enceinte sans fil

Bruksdato 2023-10-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4405N Enceinte sans fil

Bruksdato 2023-10-14

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