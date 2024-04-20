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TAS1505B/00
Fest i lommen
Legg en fest i lommen med Bluetooth-høyttaleren som er liten nok til å henge fra håndleddet! Denne lille høyttaleren er fullstendig vanntett og gir en forbløffende slagkraftig lyd for størrelsen.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 2,5 W
8 timers avspillingstid
IPX7-vanntett
Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.
Lyden holder seg klar selv når du spiller høy musikk, og et passivt element forsterker bassen. Du får 8 timers avspillingstid, og én full opplading tar 2,5 timer. Bluetooth-tilkoblingen er stabil, og det er enkelt å sammenkoble.
Kjør din egen stil. Denne lille Bluetooth-høyttaleren er tilgjengelig i flere farger, slik at du kan finne en som passer til stilen din. Den matchende bæreremmen gjør det enkelt å ta med høyttaleren hvor som helst.
1.0
av 5
2
Anmeldelser
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Fordeler
Klein, handlich, preisgünstig
Ulemper
Keine Lautstärkeregelung
Denne omtalen gjelder TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2024-03-20
Denne omtalen gjelder TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Bruksdato 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Ulemper
connection problem
Denne omtalen gjelder TAS1505B Wireless speaker
Denne omtalen gjelder TAS1505B Wireless speaker