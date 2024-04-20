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Trådløs høyttaler

TAS1505B/00

1

| (2) Anmeldelser

Fest i lommen

Legg en fest i lommen med Bluetooth-høyttaleren som er liten nok til å henge fra håndleddet! Denne lille høyttaleren er fullstendig vanntett og gir en forbløffende slagkraftig lyd for størrelsen.

Se alle fordeler

Fest i lommen

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 2,5 W

  • 8 timers avspillingstid

  • IPX7-vanntett

Robust og IPX7-vanntett

Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.

8 timers avspillingstid. 2,5 timers ladetid

Lyden holder seg klar selv når du spiller høy musikk, og et passivt element forsterker bassen. Du får 8 timers avspillingstid, og én full opplading tar 2,5 timer. Bluetooth-tilkoblingen er stabil, og det er enkelt å sammenkoble.

Velg din farge. Vis frem stilen din

Kjør din egen stil. Denne lille Bluetooth-høyttaleren er tilgjengelig i flere farger, slik at du kan finne en som passer til stilen din. Den matchende bæreremmen gjør det enkelt å ta med høyttaleren hvor som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

2

Anmeldelser

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Fordeler

Klein, handlich, preisgünstig

Ulemper

Keine Lautstärkeregelung

Denne omtalen gjelder TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Bruksdato 2024-03-20

Denne omtalen gjelder TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Bruksdato 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Ulemper

connection problem

Denne omtalen gjelder TAS1505B Wireless speaker

Denne omtalen gjelder TAS1505B Wireless speaker

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