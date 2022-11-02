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Internett-radio

TAR8805/10

3.5

| (61) Anmeldelser

Mer å elske

Uansett hva du liker, finner du det enkelt på denne Internett-radioen fra Philips. I tillegg til Internett, DAB+ og FM-innstilling får du også kompatibilitet med Spotify Connect og Bluetooth-strømming. Lad mobiltelefonen på den trådløse Qi-ladeputen.

Se alle fordeler

Mer å elske

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • med trådløs telefonlader

Trådløs Qi-ladeplate. USB-port

Trådløs Qi-ladeplate. USB-port

Et Qi-ladebrett for trådløs lading er plassert oppå radioen. Det finnes en USB-ladekontakt for eldre telefoner. Enheten har også et stort og tydelig display med digital klokke, og tastene er plassert på frontpanelet.

Spotify Connect. Bruk en mobilenhet som Spotify-fjernkontroll

Spotify Connect. Bruk en mobilenhet som Spotify-fjernkontroll

Strømmer du fra Spotify? Denne Internett-radioen med Bluetooth er utstyrt med Spotify Connect. Bruk mobilen som fjernkontroll, mens radioen strømmer de beste signalene til Spotify – direkte fra Spotify-serverne. Du kan også strømme fra andre musikktjenester via mobilenheten din.

Doble alarmer og Sleep Timer

Med Sleep Timer kan du sovne mens favorittradiostasjonen din spiller i bakgrunnen. Den doble alarmfunksjonen gjør at du kan stille inn to forskjellige alarmer. Perfekt hvis du mest sannsynlig slumrer deg gjennom den første alarmen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

61

Anmeldelser

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internet Radio

Bruksdato 2021-10-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internet Radio

Bruksdato 2021-10-02

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio

Bruksdato 2026-08-16

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio

Bruksdato 2026-08-16

25/03/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Radiowecker für den Nachttisch

Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.

Fordeler

QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio

Bruksdato 2020-02-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio

Bruksdato 2020-02-25

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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