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TAR8805/10
Mer å elske
Uansett hva du liker, finner du det enkelt på denne Internett-radioen fra Philips. I tillegg til Internett, DAB+ og FM-innstilling får du også kompatibilitet med Spotify Connect og Bluetooth-strømming. Lad mobiltelefonen på den trådløse Qi-ladeputen.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
med trådløs telefonlader
Et Qi-ladebrett for trådløs lading er plassert oppå radioen. Det finnes en USB-ladekontakt for eldre telefoner. Enheten har også et stort og tydelig display med digital klokke, og tastene er plassert på frontpanelet.
Strømmer du fra Spotify? Denne Internett-radioen med Bluetooth er utstyrt med Spotify Connect. Bruk mobilen som fjernkontroll, mens radioen strømmer de beste signalene til Spotify – direkte fra Spotify-serverne. Du kan også strømme fra andre musikktjenester via mobilenheten din.
Med Sleep Timer kan du sovne mens favorittradiostasjonen din spiller i bakgrunnen. Den doble alarmfunksjonen gjør at du kan stille inn to forskjellige alarmer. Perfekt hvis du mest sannsynlig slumrer deg gjennom den første alarmen.
3.5
av 5
61
Anmeldelser
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internet Radio
Bruksdato 2021-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internet Radio
Bruksdato 2021-10-02
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio
Bruksdato 2026-08-16
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio
Bruksdato 2026-08-16
EMIN3M
25/03/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Radiowecker für den Nachttisch
Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.
Fordeler
QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio
Bruksdato 2020-02-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR8805 Internetradio
Bruksdato 2020-02-25