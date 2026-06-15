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  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
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  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
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  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
  • Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde

Bærbar radio med lommelykt

TAR1609/00

4.3

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde

Med denne flotte, lille lommelyktradioen er du klar for alt. En uttrekkbar antenne tar inn AM- og FM-radio, og den kraftige lommelykten lyser opp veien. Den har til og med en SOS-alarm for nødssituasjoner. Lades med kabel, solenergi eller håndsveiv.

Se alle fordeler

Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde

  • Kompakt, bærbar radio

  • Analog FM-/AM-innstilling

  • Innebygd litiumionbatteri

  • SOS-lommelykt

Kompakt, bærbar radio med lommelykt

Kompakt, bærbar radio med lommelykt

Denne praktiske, bærbare radioen er den perfekte følgesvennen på lange dager ute. Få inn klare radiosignaler, lad andre enheter og lys opp veien med den kraftige lommelykten. I nødssituasjoner kan du til og med aktivere en høy SOS-alarm med blinkende lys.

Innebygd Li-ion-batteri. Lades med USB-C

Innebygd Li-ion-batteri. Lades med USB-C

Denne praktiske radioen svikter deg ikke. Lad radioen med den medfølgende USB-C-kabelen for opptil 32 timers radiolyttetid ved moderat volum.

Reservestrøm via solenergi eller håndsveiv

Reservestrøm via solenergi eller håndsveiv

Gå aldri tom for strøm! Du har alltid reservestrøm med solcellepanelene på toppen av radioen eller ved å sveive den integrerte håndsveiven. Radioen bruker også 3 AAA-batterier (ikke inkludert). En USB-A-port lar deg bruke radioen til å lade andre enheter i en nødssituasjon.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

04/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.

Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2025-01-04

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Fordeler

Multifunktional

Ulemper

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.