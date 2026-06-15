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Pålitelig radio, lommelykt og reservestrømkilde
Med denne flotte, lille lommelyktradioen er du klar for alt. En uttrekkbar antenne tar inn AM- og FM-radio, og den kraftige lommelykten lyser opp veien. Den har til og med en SOS-alarm for nødssituasjoner. Lades med kabel, solenergi eller håndsveiv.
Kompakt, bærbar radio
Analog FM-/AM-innstilling
Innebygd litiumionbatteri
SOS-lommelykt
Denne praktiske, bærbare radioen er den perfekte følgesvennen på lange dager ute. Få inn klare radiosignaler, lad andre enheter og lys opp veien med den kraftige lommelykten. I nødssituasjoner kan du til og med aktivere en høy SOS-alarm med blinkende lys.
Denne praktiske radioen svikter deg ikke. Lad radioen med den medfølgende USB-C-kabelen for opptil 32 timers radiolyttetid ved moderat volum.
Gå aldri tom for strøm! Du har alltid reservestrøm med solcellepanelene på toppen av radioen eller ved å sveive den integrerte håndsveiven. Radioen bruker også 3 AAA-batterier (ikke inkludert). En USB-A-port lar deg bruke radioen til å lade andre enheter i en nødssituasjon.
4.3
av 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2025-01-04
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fordeler
Multifunktional
Ulemper
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02