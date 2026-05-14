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  • Lommeklassikeren
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  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
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  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren

Bærbar FM/AM-radio

TAR1509/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Lommeklassikeren

Ta med deg radioen! Nyt godt mottak og skarp, klar lyd fra den bærbare FM/AM-radioen, som er liten nok til å få plass i lommen. Fra musikk og sport til nyheter – enkle kontroller gjør det lett å finne favorittstasjonene dine når du er på farten.

Se alle fordeler

Lommeklassikeren

  • FM/AM

  • Analog innstilling

  • Batteridrevet

Klassisk design, klar lyd og svært godt mottak

Klassisk design, klar lyd og svært godt mottak

Du får skarp og klar lyd til alle favorittene dine med denne svært portable FM-/AM-radioen. Analog kanalinnstilling gjør det enkelt å finne det du leter etter, og den lange teleskopantennen gir best mulig mottak uansett hvor du er.

Enkel betjening med én hånd

Enkel betjening med én hånd

Med to dreiehjul kan du stille inn radioen og justere volumet, og en praktisk bryter på siden lar deg veksle mellom FM- og AM-båndene. Det store, tydelige innstillingsvinduet viser hvilken frekvens radioen er stilt inn på, og en LED-indikator lyser når signalet er sterkt.

Svært portabel med hodetelefonutgang for privat lytting

Svært portabel med hodetelefonutgang for privat lytting

Denne analoge radioen er liten nok til at du enkelt kan putte den i lommen, eller du kan la den henge fra håndleddet med den medfølgende håndleddsremmen. 2x AAA-batterier driver lyden, og den har en hodetelefonutgang for privat lytting: perfekt hvis du vil høre de siste sportsresultatene mens du er ute og handler!

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Fordeler

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Ulemper

No incluye auriculares ni pilas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Fordeler

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Ulemper

En principio nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.