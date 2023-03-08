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Alt-i-ett
Med Internett-radio, Spotify Connect, Bluetooth og en CD-spiller kan dette kompakte alt-i-ett-mikrosystemet spille av alt sammen. Du kan også koble til andre kilder via lydinngang eller USB. Gled deg over fyldigere lyd fra et system som passer inn i nesten alle rom.
Internett-radio. DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Fra klassiske låter til de nyeste podkastene. Du kan strømme Spotify-signaler av beste kvalitet via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan også strømme spillelister med mer via Bluetooth, spille av CD-er eller koble til andre kilder via lydinngang eller USB.
Internett-radio er din billett til tusenvis av radiostasjoner over hele verden som sender alle slags programmer. Den digitale radiomottakeren gir krystallklart mottak, og du kan konfigurere opptil 20 forhåndsinnstillinger for favorittkanalene dine på Internett, DAB+ eller FM.
To høyttalere er innebygd i kabinettet til dette alt-i-ett-mikrosystemet. Du får klar lyd og god bass fra fulltonedriverne og bassrefleksportene. Maksimal utgangseffekt på 50 W er perfekt for kjøkken, kontorer og mindre hjem.
3.9
av 5
98
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Komponisten 2020
08/03/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Verdt pengene
Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusikkanlegg
Bruksdato 2022-11-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusikkanlegg
Bruksdato 2022-11-08
Røde
12/11/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
En glad kunde
Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusiksystem
Bruksdato 2023-10-12
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusiksystem
Bruksdato 2023-10-12
Sturfc
20/05/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent internet radio with cd player
Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!
Fordeler
Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.
Ulemper
A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Micro Music System
Bruksdato 2026-04-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM6805 Micro Music System
Bruksdato 2026-04-29