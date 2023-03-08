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  • Bilde av produkt sett forfra
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Mikromusikkanlegg

TAM6805/10

3.9

| (98) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet

Alt-i-ett

Med Internett-radio, Spotify Connect, Bluetooth og en CD-spiller kan dette kompakte alt-i-ett-mikrosystemet spille av alt sammen. Du kan også koble til andre kilder via lydinngang eller USB. Gled deg over fyldigere lyd fra et system som passer inn i nesten alle rom.

Se alle fordeler

Alt-i-ett

  • Internett-radio. DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

All musikken din, podkaster med mer

All musikken din, podkaster med mer

Fra klassiske låter til de nyeste podkastene. Du kan strømme Spotify-signaler av beste kvalitet via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan også strømme spillelister med mer via Bluetooth, spille av CD-er eller koble til andre kilder via lydinngang eller USB.

Internett-radio. DAB+ FM-radio

Internett-radio. DAB+ FM-radio

Internett-radio er din billett til tusenvis av radiostasjoner over hele verden som sender alle slags programmer. Den digitale radiomottakeren gir krystallklart mottak, og du kan konfigurere opptil 20 forhåndsinnstillinger for favorittkanalene dine på Internett, DAB+ eller FM.

Integrert bassreflekshøyttalersystem

Integrert bassreflekshøyttalersystem

To høyttalere er innebygd i kabinettet til dette alt-i-ett-mikrosystemet. Du får klar lyd og god bass fra fulltonedriverne og bassrefleksportene. Maksimal utgangseffekt på 50 W er perfekt for kjøkken, kontorer og mindre hjem.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

98

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

08/03/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Verdt pengene

Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusikkanlegg

Bruksdato 2022-11-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusikkanlegg

Bruksdato 2022-11-08

12/11/2024

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

En glad kunde

Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusiksystem

Bruksdato 2023-10-12

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Mikromusiksystem

Bruksdato 2023-10-12

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent internet radio with cd player

Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!

Fordeler

Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.

Ulemper

A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Micro Music System

Bruksdato 2026-04-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM6805 Micro Music System

Bruksdato 2026-04-29

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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