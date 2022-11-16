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Utgått

Internett-radio

TAM2805/10

3.6

| (26) Anmeldelser

Superslank. Fullpakket med funksjoner.

Har du lite plass? Få mye underholdning. I tillegg til Internett-radio og DAB+ har dette slanke, veggmonterbare mikroanlegget kompatibilitet for Spotify Connect og Bluetooth-strømming. Du kan til og med koble til CD-spilleren eller platespilleren.

Se alle fordeler

Superslank. Fullpakket med funksjoner.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Ett lite system for all musikken din

Leter du etter noe å høre på? Dette mikrosystemet gir deg digital radio uten forstyrrelser eller Internett-radio fra tusenvis av stasjoner over hele verden. Du kan strømme musikk, podkaster og mer via Bluetooth, og lydinnganger tar seg av kablede kilder.

Perfekt for mindre rom

Du kan la dette slanke mikrosystemet stå for seg selv på den medfølgende foten eller fjerne foten for å montere det rett på en vegg. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.

Enkel strømming. Episke lytteopplevelser

Skal du strømme fra Spotify? Denne Bluetooth-Internett-radioen har Spotify Connect. Bruk mobiltelefonen som en fjernkontroll mens radioen strømmer Spotify-signal av beste kvalitet – direkte fra Spotify-serverne. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

26

Anmeldelser

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Fordeler

The Best Radio Ever

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Internet Radio

Bruksdato 2022-10-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Internet Radio

Bruksdato 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Fordeler

La radio Internet.Spotify.

Ulemper

Una base troppo plasticosa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Radio via Internet

Bruksdato 2023-01-28

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Radio via Internet

Bruksdato 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Fordeler

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Ulemper

nog niet gevonden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Internetradio

Bruksdato 2020-08-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM2805 Internetradio

Bruksdato 2020-08-24

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