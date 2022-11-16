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Utgått
TAM2805/10
Superslank. Fullpakket med funksjoner.
Har du lite plass? Få mye underholdning. I tillegg til Internett-radio og DAB+ har dette slanke, veggmonterbare mikroanlegget kompatibilitet for Spotify Connect og Bluetooth-strømming. Du kan til og med koble til CD-spilleren eller platespilleren.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Leter du etter noe å høre på? Dette mikrosystemet gir deg digital radio uten forstyrrelser eller Internett-radio fra tusenvis av stasjoner over hele verden. Du kan strømme musikk, podkaster og mer via Bluetooth, og lydinnganger tar seg av kablede kilder.
Du kan la dette slanke mikrosystemet stå for seg selv på den medfølgende foten eller fjerne foten for å montere det rett på en vegg. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.
Skal du strømme fra Spotify? Denne Bluetooth-Internett-radioen har Spotify Connect. Bruk mobiltelefonen som en fjernkontroll mens radioen strømmer Spotify-signal av beste kvalitet – direkte fra Spotify-serverne. To fulltonedrivere gir klar stereolyd.
3.6
av 5
26
Anmeldelser
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Fordeler
The Best Radio Ever
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Internet Radio
Bruksdato 2022-10-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Internet Radio
Bruksdato 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Bekreftet kjøper
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Fordeler
La radio Internet.Spotify.
Ulemper
Una base troppo plasticosa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Radio via Internet
Bruksdato 2023-01-28
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Radio via Internet
Bruksdato 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Fordeler
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Ulemper
nog niet gevonden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Internetradio
Bruksdato 2020-08-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM2805 Internetradio
Bruksdato 2020-08-24